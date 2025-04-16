Курская сеть «Европа» оспаривает доначисление 34 млн рублей налогов

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск курского ООО «Европа» (ГК «Промресурс», управляет в Черноземье торговыми центрами и гипермаркетами «Европа») о признании незаконными действий межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №6. Истец оценил сумму незаконных начислений в 34,3 млн руб. Это следует из судебной документации. Заседание назначено на 22 мая.

По данным Rusprofile, ООО «Европа» было зарегистрировано в Курске в 2004 году для торговли розничной в неспециализированных магазинах. Генеральный директор — Павел Шевелев. 51% общества принадлежит ГК «Промресурс», еще 32,6% — Ольге (Алексеевне) Полторацкой и 16,33% — Ольге (Николаевне) Полторацкой . В 2024 году юрлицо сработало с выручкой в 30 млрд руб. (+8%), чистая прибыль — 1 млрд руб. (+132%).

В ноябре стало известно, что торгово-развлекательный центр «Европа» в Липецке ждет реконцепция. На 60 тыс. кв. м планировалось усилить долю магазинов одежды, обуви и аксессуаров путем размещения крупных сетевых ритейлеров.

Анна Швечикова