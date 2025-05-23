Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как множится число новостроек вдоль берегов Москвы-реки и Яузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Жилые комплексы на набережных зачастую пользуются большим интересом и спросом. Видовые характеристики и богатая инфраструктура — это ключевые преимущества таких новостроек. А еще удобная транспортная доступность, которая продолжает развиваться. Так, в этом году запланирован запуск третьего регулярного речного маршрута и реконструкция нескольких набережных. По данным специалистов компании «Метриум», за пять лет объем предложения нового жилья на Москве-реке возрос почти на 40%, а на Яузе более чем на 180%.

Вдоль берегов Москвы-реки в сегменте первичного жилья 41 жилой и апарт комплекс. За пять лет объектов стало на 17% больше, посчитали брокеры. В экспозиции насчитывается сейчас более 8 тыс. квартир и апартаментов, что почти на 40% больше, чем пять лет назад. Вдоль Яузы расположен 21 объект, а пять лет назад их было только семь. Общий объем предложения в новых домах у Яузы сегодня в пределах 2,5 тыс. лотов. С начала 2020 года показатель подрос более чем на 180%.

Новостройки на берегах рек Москвы зачастую привлекательней для вложений, они растут в цене динамичнее других проектов, отмечают брокеры. В границах города реки — одни из немногих природных объектов. Власти и девелоперы, как правило, бережно относятся к экологии, стремясь сохранить баланс между урбанизацией и сохранением уникальных природных локаций. У Яузы экспозиция растет активнее, чем на Москве-реке, так как эти территории позднее стали осваиваться девелоперами и здесь больше свободных участков.

Светлана Бардина