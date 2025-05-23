Немецкий Rheinmetall договорился с Индией о производстве боеприпасов

Немецкий производитель оружия Rheinmetall AG подписал меморандум о сотрудничестве с индийской частной компанией Reliance Defence Ltd. Контракт предполагает поставки в Германию взрывчатки и топлива для боеприпасов среднего и большого калибра. Новое производство разместят в Ратнагири, штат Махараштра.

«Стратегическое партнерство Rheinmetall с Reliance Defense во главе с Reliance Group Анила Амбани иллюстрирует нашу твердую приверженность партнерству с Индией под сильным руководством премьер-министра Моди»,— заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер. Его слова приведены в пресс-релизе компании.

Планируется, что новый завод в Ратнагири будет производить до 200 тыс. артиллерийских снарядов, 10 тыс. т взрывчатых веществ и 2 тыс. т топлива. Эти производственные мощности позволят Индии не только нарастить собственную обороноспособность, но и дойти до целевых $5 млрд экспорта вооружений.

19 мая источники Bloomberg сообщали о переговорах правительства Латвии с немецким Rheinmetall. Латвийская сторона предлагает разместить на своей территории завод концерна. По данным собеседника агентства, инициатива находится на ранней стадии реализации.