Суд в Туапсинском округе приостановил работу незаконной столовой

Суд признал незаконным объект капитального строительства в селе Лермонтово Туапсинского округа и запретил его эксплуатацию до окончания судебных разбирательств. Об этом сообщает глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Туапсинского района Сергей Бойко Фото: Глава Туапсинского района Сергей Бойко

В здании площадью 800 «квадратов» располагалась столовая. По информации властей, помещение уже опечатано, а также принято решение об отключении его от коммунальных сетей.

Местные власти заявили, что продолжат проводить рейды совместно со службой судебных приставов для контроля исполнения судебных решений по самовольным постройкам в округе.

«Ъ-Сочи» писал, что Ленинский районный суд Екатеринбурга распорядился приостановить работу ресторана сочинской сети «Мидийное место» на 30 суток, начиная с 9 мая 2025 года. Причиной стало обращение Роспотребнадзора, зафиксировавшего факты отравления гостей и нарушения санитарных норм.

Мария Удовик