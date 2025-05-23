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Заморозки до 0 градусов ожидаются в выходные в Удмуртии

В выходные дни в отдельных районах Удмуртии ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Сегодня ночью температура опустится до 2-7°С, местами возможны заморозки на почве до -1°С. Завтра днем, 24 мая, воздух прогреется до 15-20°С.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ночь на воскресенье, 25 мая, температура составит от 0 до +5°С. Возможны заморозки на почве до -2°С. Днем в этот день воздух прогреется до 16-21°С. Осадков не ожидается.

На следующей неделе температура повысится: в ночные часы понедельника, 26 мая, она не опустится ниже 3-8°С, а днем достигнет 20-25°С. В середине недели температурный фон будет соответствовать нормам второй половины июня.

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