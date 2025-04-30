Авторы проекта ремонта Донской библиотеки отстояли идею вентфасада

Создатели проекта капитального ремонта Донской публичной библиотеки выступили за сохранение первоначальной концепции на встрече с общественниками и архитекторами Ростова. Обсуждение состоялось по поручению региональных властей, приостановивших поиск подрядчика для выполнения работ стоимостью 2,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главным предметом спора стал туф на фасаде, который планируется заменить на новый с использованием специальных конструкций для создания вентилируемого фасада. С вопросами о целесообразности установки новых конструкций выступали студентка ДГТУ Алина Погорелова и архитектор Станислав Смирнов. Руководитель проекта Павел Селезнев привел убедительные аргументы в пользу необходимости внешнего утепления.

«Утеплить стены изнутри невозможно, потому что в помещениях будет скапливать конденсат, а сделать это снаружи можно только с помощью подвесного фасада, под которым и будет расположен утеплитель»,— пояснил господин Селезнев.

Представители архитектурного сообщества донской столицы обсуждали применение современных конструкций и акустических технологий при реставрации кинозала, говорили о целесообразности размещения на территории библиотеки зоны кеворкинга, детально проговорили моменты организации работ по остеклению. На опасения о нарушении пропорций здания из-за подвесной конструкции Павел Селезнев заверил, что её ширина будет минимальной.

Министр строительства и архитектуры Ростовской области Сергей Куц сообщил, что к выбору камня для облицовки подойдут ответственно: архитектора направят лично отбирать туф для внешних и внутренних работ, как это делал создатель здания Ян Занис.

Реставрация экстерьера также предполагает ремонт крыши, восстановление парапета из железобетона, обновление подсветки и очистку барельефов.

Схожая ситуация сложилась с ремонтом ростовской филармонии, где также планируется использовать вентфасад, вызывающий сопротивление градозащитников.

Валентина Любашенко