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Свыше 10 ижевских автошкол стали фигурантами дела ФАС о ценовом сговоре

Признаки ценового сговора установили между более чем 10 ижевскими автошколами, сообщает пресс-служба удмуртского УФАС. Выявлено, что они заключили устное соглашение, что повысило цены на услуги по подготовке водителей категории «В».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Автошколы значительно увеличили стоимость обучения за короткий промежуток времени. О списке организаций и среднем приросте не сообщается. Сейчас антимонопольное дело о нарушении Закона о защите конкуренции находится на рассмотрении.

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