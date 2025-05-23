Свыше 10 ижевских автошкол стали фигурантами дела ФАС о ценовом сговоре

Признаки ценового сговора установили между более чем 10 ижевскими автошколами, сообщает пресс-служба удмуртского УФАС. Выявлено, что они заключили устное соглашение, что повысило цены на услуги по подготовке водителей категории «В».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Автошколы значительно увеличили стоимость обучения за короткий промежуток времени. О списке организаций и среднем приросте не сообщается. Сейчас антимонопольное дело о нарушении Закона о защите конкуренции находится на рассмотрении.