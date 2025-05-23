Переработки меняют мозг

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как именно повышенная нагрузка на работе влияет на состояние сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В медицинских кругах обсуждают новое исследование корейских ученых. Результаты опубликованы в Occupational & Environmental Medicine BMJ. Выяснилось, что у людей, которые работают по 52 часа в неделю и больше, меняется структура мозга. Исследователи из Южной Кореи из Университета Ёнсе, Чун-Анг и Пусанского национального университета провели МРТ-анализ и другие тесты. Под наблюдением находились группы медработников: переутомление для них — это не редкость, а, увы, нормальное состояние.

Среди наиболее пострадавших областей были левая средняя лобная извилина, а также верхняя лобная извилина и инсула — островковая доля. И хотя сами ткани увеличились в объеме, мозг вырос, это указывает скорее на негативные последствия. Согласно объяснениям ученых, речь об очевидных нейроадаптивных реакциях на хронический стресс и усталость. Эксперты рассуждают, что понятие «выжат как лимон» и ощущение некой растерянности и изможденности впервые получило научное объяснение. И трансформации замечены именно в тех зонах мозга, которые отвечают за оперативную память, принятие решений и эмоциональную регуляцию. Система начинает сбоить, когда мы долго работаем без отдыха. Становится сложнее фокусировать внимание, возникает эмоциональная нестабильность и риск ошибок.

Авторы исследования указывают на то, что эти тесты стоит продолжить и масштабировать. Но уже понятно, что информацию должны учесть и работодатели, и власти на уровне государства. По данным Международной организации труда, от переработок ежегодно умирает до 800 тыс. человек, в основном из-за инсультов и сердечно-сосудистых проблем. Что могут сделать работодатели? Тщательнее составлять рабочие графики, по возможности сокращать еженедельные часы, подразумевающие умственные нагрузки, и поощрять перерывы. Самое время сделать перерыв! Это важно для бизнеса.

Яна Лубнина