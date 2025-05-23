Школьницу из Екатеринбурга не пустили на ЕГЭ с иконой

В Екатеринбурге школьницу не пустили на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой, рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации. Там пояснили, что иконы не входят в перечень предметов, разрешенных для использования на ЕГЭ.

«Организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ»,— заявили в администрации.

Ситуацию прокомментировала также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Может, еще и крестик снять надо было? Зачем уж так-то перебарщивать? Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям»,— написала она в Telegram-канале.

Досрочный период ЕГЭ в 2025 году проходил с 21 марта по 21 апреля в 66 регионах. Основной период сдачи запланирован с 23 мая по 4 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. Досрочный этап сдачи ОГЭ состоится в период с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — с 2 по 23 сентября.

Полина Мотызлевская