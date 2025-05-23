В Астрахани задержали напавшего на кондуктора мужчину

В Астрахани полицейские задержали мужчину за нападение на кондуктора общественного транспорта. Причиной инцидента стала просьба оплатить проезд.

По данным Отдела полиции № 1 УМВД России по г. Астрахани, пострадавшая подала заявление о нападении. Она отметила, что вежливо попросила пассажира оплатить проезд, но тот отказался и применил в отношении нее физическую силу.

После произошедшего в одном из городских автобусов нападавший скрылся. Полицейские задержали его в течение суток. Им оказался 35-летний житель Астрахани.

Павел Фролов