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В Оренбурге откроется мобильный туристский информационный центр

В Оренбуржье создан мобильный туристский информационный центр (ТИЦ), сообщили в правительстве региона. Презентация и запуск мобильного туристского центра состоится в Оренбурге в рамках гастрономического фестиваля «Вкусы Оренбуржья» завтра, 24 мая.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«На внешнем видеоэкране будут демонстрироваться имиджевые видеоролики, представляющие туристический потенциал Оренбургской области. Внутри будут работать сотрудники Центра развития туризма и представители ведущих туроператоров региона»,— говорится в сообщении. 

В ТИЦ туристы смогут получить информацию о достопримечательностях региона, ознакомиться с туристическими маршрутами, купить турпутевки и сувениры. 

Проект реализован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». После гастрофестиваля мобильный ТИЦ начнет работать на улицах города и в местах проведения массовых мероприятий по всей Оренбургской области.

Сабрина Самедова

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