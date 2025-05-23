В Оренбурге откроется мобильный туристский информационный центр

В Оренбуржье создан мобильный туристский информационный центр (ТИЦ), сообщили в правительстве региона. Презентация и запуск мобильного туристского центра состоится в Оренбурге в рамках гастрономического фестиваля «Вкусы Оренбуржья» завтра, 24 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«На внешнем видеоэкране будут демонстрироваться имиджевые видеоролики, представляющие туристический потенциал Оренбургской области. Внутри будут работать сотрудники Центра развития туризма и представители ведущих туроператоров региона»,— говорится в сообщении.

В ТИЦ туристы смогут получить информацию о достопримечательностях региона, ознакомиться с туристическими маршрутами, купить турпутевки и сувениры.

Проект реализован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». После гастрофестиваля мобильный ТИЦ начнет работать на улицах города и в местах проведения массовых мероприятий по всей Оренбургской области.

Сабрина Самедова