Челябинского производителя керамики привлекут к ответственности за нарушения

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выдало предписание об устранении нарушений челябинскому производителю керамики ООО «Кемма». Юридическое лицо и виновных сотрудников привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения в работе предприятия обнаружили после плановой проверки работники Росприроднадзора. Выяснилось, что на заводе неправильно ведут паспорта газоочистных установок; не актуализируют сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и не полностью платят за них; предоставляют неполную информацию об отходах производства и хранят их на территории, не включенной в госреестр объектов размещения отходов; в отчетах также нет информации об объемах использования подземных источников водоснабжения. Выполнение предписания находится на контроле ведомства.

Виталина Ярховска