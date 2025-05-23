Бывший руководитель краевого управления автодорог не смог отменить приговор

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного за взятки экс-главы управления автодорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова. Первым на это обратил внимание портал Properm.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Угольков.

Андрей Угольков.



Апелляционную жалобу господина Уголькова на приговор суда первой инстанции рассмотрела сегодня судья Пермского краевого суда Елена Бендовская.

Пермский районный суд вынес приговор в отношении Андрея Уголькова 12 марта 2025 года. Следствие и суд установили, что господин Угольков получил взятку в сумме 15,8 млн руб. от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева за подписание актов выполненных работ. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере пятикратной суммы взятки.

Андрей Угольков посчитал приговор необоснованно суровым и настаивает на его отмене.