В Татарстане возбудили дело о халатности после избиения школьника

В Татарстане возбудили дело по факту избиения восьмиклассника в Высокогорском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным ведомства, подростка избил одноклассник, после чего пострадавший оказался в больнице. «При этом должностные лица не приняли должных мер, чтобы оградить ребенка от насилия», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям тех, кто отвечал за безопасность ребенка.

Анар Зейналов