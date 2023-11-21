Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава CNN претендует на контроль над Telegraph Media Group

Инвестиционный фонд RedBird IMI, возглавляемый бывшим президентом телеканала CNN Джеффом Цукером, заявил о намерении взять под контроль британскую Telegraph Media Group (TMG), которая владеет газетами The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph и еженедельным журналом The Spectator. Согласно договоренностям, достигнутым между RedBird IMI и бывшими владельцами TMG — семьей Баркли, инвестфонд предоставит кредиты на погашение долгов TMG перед Lloyds Banking Group в размере £1,16 млрд. Выплата долга позволит семье Баркли вывести TMG из-под внешнего управления, под которое компания попала за долги, а RedBird IMI получит опцион на конвертацию кредита в ценные бумаги TMG. Об этом сообщает BBC.

Джефф Цукер в 2019 году

Джефф Цукер в 2019 году

Фото: Paul Sancya / AP

Джефф Цукер в 2019 году

Фото: Paul Sancya / AP

Telegraph Media Group, основанная в 1948 году, была приобретена братьями-миллиардерами Дэвидом и Фредериком Баркли в 2004 году. С тех пор издательская компания накопила значительные долги перед Lloyds Banking Group, и в июне 2023 года из-за этого представители семьи Баркли были отстранены от руководства в TMG, в группе было введено внешнее управление и актив стали готовить к продаже.

Аукцион по продаже был открыт в октябре. Свой интерес к покупке группы высказали владельцы медиакомпании Daily Mail and General Trust, германское издательство Axel Springer и ряд других структур. Конкретные условия по покупке TMG предложили пока только RedBird IMI, а первый этап подачи заявок завершится 28 ноября.

RedBird IMI — это СП американской RedBird Capital и эмиратской International Media Investments (IMI). Как отмечает The Guardian, если к началу декабря семья Баркли докажет, что может полностью расплатиться с банком по долгам, Lloyds Bank будет обязан принять эту сумму.

RedBird IMI заверяет, что после приобретения TMG сохранит сотрудников редакций The Daily Telegraph и The Spectator, поскольку «редакционная независимость этих изданий крайне важна для защиты их репутации и доверия к ним». Между тем, как отмечают источники The Guardian, сделка с участием RedBird IMI обязательно привлечет внимание британских регуляторов и уже вызвала обеспокоенность членов парламента, учитывая участие в ней эмиратской компании.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...