Экс-глава CNN претендует на контроль над Telegraph Media Group

Инвестиционный фонд RedBird IMI, возглавляемый бывшим президентом телеканала CNN Джеффом Цукером, заявил о намерении взять под контроль британскую Telegraph Media Group (TMG), которая владеет газетами The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph и еженедельным журналом The Spectator. Согласно договоренностям, достигнутым между RedBird IMI и бывшими владельцами TMG — семьей Баркли, инвестфонд предоставит кредиты на погашение долгов TMG перед Lloyds Banking Group в размере £1,16 млрд. Выплата долга позволит семье Баркли вывести TMG из-под внешнего управления, под которое компания попала за долги, а RedBird IMI получит опцион на конвертацию кредита в ценные бумаги TMG. Об этом сообщает BBC.

Джефф Цукер в 2019 году

Фото: Paul Sancya / AP

Telegraph Media Group, основанная в 1948 году, была приобретена братьями-миллиардерами Дэвидом и Фредериком Баркли в 2004 году. С тех пор издательская компания накопила значительные долги перед Lloyds Banking Group, и в июне 2023 года из-за этого представители семьи Баркли были отстранены от руководства в TMG, в группе было введено внешнее управление и актив стали готовить к продаже.

Аукцион по продаже был открыт в октябре. Свой интерес к покупке группы высказали владельцы медиакомпании Daily Mail and General Trust, германское издательство Axel Springer и ряд других структур. Конкретные условия по покупке TMG предложили пока только RedBird IMI, а первый этап подачи заявок завершится 28 ноября.

RedBird IMI — это СП американской RedBird Capital и эмиратской International Media Investments (IMI). Как отмечает The Guardian, если к началу декабря семья Баркли докажет, что может полностью расплатиться с банком по долгам, Lloyds Bank будет обязан принять эту сумму.

RedBird IMI заверяет, что после приобретения TMG сохранит сотрудников редакций The Daily Telegraph и The Spectator, поскольку «редакционная независимость этих изданий крайне важна для защиты их репутации и доверия к ним». Между тем, как отмечают источники The Guardian, сделка с участием RedBird IMI обязательно привлечет внимание британских регуляторов и уже вызвала обеспокоенность членов парламента, учитывая участие в ней эмиратской компании.

