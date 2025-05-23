В Оренбурге вынесли приговор членам ОПГ, покушавшихся на сбыт наркотиков в крупном размере

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти членов организованной группы. Они признаны виновными в совершении нескольких преступлений по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенное организованной группой с использованием интернета), и по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, подсудимые в ноябре 2023 года вступили в организованную группу для незаконного сбыта наркотиков. Несколько участников группы приобрели по ранее предоставленным координатам крупную партию «метадона» и привезли его в Оренбург для оборудования тайников.

Участники группы не смогли довести запланированное до конца, так как их задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъяли более 300 гр «метадона». Одна из подсудимых при задержании правоохранителями предъявила поддельный паспорт на имя другого человека.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 2 месяцев до 11 лет 6 месяцев с отбыванием в колониях общего и строгого режимов.

Руфия Кутляева