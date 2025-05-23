«Крылья Советов» прошли лицензирование РФС для участия в следующем сезоне РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) и сможет принять участие в сезоне-2025/2026 Российской премьер-лиги. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности Губернатора в решение существующих проблем», — заявил председатель Совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.

В апреле сообщалось, что дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» увеличила сумму исковых требований к самарской команде до 933 млн руб. Это связано с задолженностью по договору займа. Господин Яковлев отметил, что «планы по погашению задолженности перед ''РТ-Капитал'' подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона».

За 29 матчей «Крылья Советов» набрали 30 очков и располагаются на десятом месте турнирной таблицы РПЛ. 24 мая в заключительном туре команда на выезде сыграет с воронежским «Факелом».

Таисия Орлова