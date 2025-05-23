Прокуратура взяла на контроль проверку гибели двух водителей под Саратовом

Пугачевская межрайонная прокуратура Саратовской области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной аварии с двумя погибшими водителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. На место происшествия выезжал Пугачевский межрайонный прокурор Вадим Шумов.

Напомним, ДТП произошло утром сегодня, 23 мая, на подъезде к Пугачеву, в районе села Каменка. Участниками аварии стали три грузовые машины. Погибли водители двух из них, еще одного водителя увезли в медучреждение.

Павел Фролов