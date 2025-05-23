В Нижнем Новгороде 64% работодателей принимают выпускников вузов на стажировки

Две трети работодателей в Нижнем Новгороде готовы принимать на стажировку выпускников колледжей и вузов. При этом у 24% компаний есть четко разработанные программы по работе с такими стажерами, а у 40% пока нет какого-либо системного подхода. Об этом сообщил портал SuperJob по итогам собственного опроса, в котором приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет со стажерским опытом.

Опрос показал, что 51% работодателей предлагают трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 20% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров. Предложениями о работе только для самых выдающихся кандидатов ограничиваются 22%.

По словам нижегородцев до 27 лет, 66% из них получили работу в компании после прохождения стажировки. В то же время 14% отказались от предложения работодателя устроиться в штат.

Большинство соискателей (67%) рассматривают стажировки как способ получения практического опыта. Целенаправленно ищут работу через 15%.

Андрей Репин