Объем автокредитования на Ставрополье сократился вдвое

Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные по автокредитованию в России за апрель 2025 года. В Ставропольском крае объем автокредитования достиг 2,08 млрд руб., что в два раза меньше показателя апреля прошлого года (4,07 млрд руб.), сообщает пресс-служба НБКИ.

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Общий объем выданных автокредитов составил 100,6 млрд руб., что на 49% меньше показателя апреля 2024 года, когда сумма достигала 197,4 млрд руб.

При этом по сравнению с мартом 2025 года наблюдается небольшой рост – на 5,5% (в марте было выдано 95,4 млрд руб.). Количество оформленных автокредитов в апреле составило 79,7 тыс. единиц, увеличившись на 2,7% относительно марта, но сократившись на 43,9% по сравнению с апрелем прошлого года.

Лидерами по объему выданных автокредитов среди регионов стали Москва (9,31 млрд руб.), Московская область (8,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (5,75 млрд руб.), Краснодарский край (5,02 млрд руб.) и Республика Татарстан (4,88 млрд руб.).

Николай Аксенов