«Крылья Советов» получили лицензию для выступления в следующем сезоне РПЛ

Футбольный клуб «Крылья Советов» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вице-губернатор Самарской области, председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев отметил, что клуб находился в конструктивном диалоге с РФС и смог в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов.

«На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем»,— отметил господин Яковлев, добавив, что «планы по погашению задолженности перед "РТ-Капитал" подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона.

«Перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи по достижению спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали. Задачи амбициозные, но при этом достижимые»,— отметил председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов».

Андрей Сазонов