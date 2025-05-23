66% опрошенных работодателей Казани принимают на стажировки молодых специалистов

Среди опрошенных работодателей в Казани 66% готовы принимать молодых специалистов на стажировки. Об этом сообщает сервис SuperJob.

27% компаний имеют программы для стажировок, а 39% пока не подходят к их проведению системно.

51% после стажировки готовы устроить молодых специалистов в штат.

Еще 21% компаний предлагают работу менее чем половине стажеров.

Кроме того, по результатам опроса, 66% из молодых специалистов, которые поучаствовали в опросе, после стажировки получили работу в компании. 16% сами отказались от предложения работодателя трудоустроиться в штат.

Дарья Сайфиева