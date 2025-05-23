Граждане просят зеленый пояс

Жители района авиастроителей в Ульяновске просят органы власти включить сквер им. О.К. Антонова в защитный лесопарковый зеленый пояс Ульяновска. Тем самым они хотят защитить сквер от бездумной «брусчатизации», вырубки зеленых насаждений и застройки его части многоквартирными домами (МКД). Под коллективным обращением к губернатору, Общественной палате региона, региональному минприроды и мэрии подписались более 900 человек. Тем временем СУ СКР, выполнявшее по поручению Александра Бастрыкина проверку по обращениям граждан, фактов халатности чиновников не обнаружил. Сами чиновники мэрии отрицают планы строительства МКД. Активисты настаивают на наличии нарушений и считают, что в создавшейся ситуации процедура включения сквера в зеленый пояс покажет истинные намерения исполнительной власти. Депутаты заксобрания намерены поддержать защитников сквера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат заксобрания Дмитрий Грачев (в центре) на сходе подтвердил, что поддержит инициативу жителей

Фото: Константин Толкачев Депутат заксобрания Дмитрий Грачев (в центре) на сходе подтвердил, что поддержит инициативу жителей

Фото: Константин Толкачев

В четверг жители района авиастроителей Ульяновска (микрорайон Новый город, Заволжского района) направили коллективное обращение к губернатору региона, Общественной палате Ульяновской области (ОП УО), депутатам регионального заксобрания, администрации города, городской общественной палате с просьбой включить сквер им. О.К. Антонова в защитный лесопарковый зеленый пояс Ульяновска. Под обращением собрано более 900 подписей. Об этом было объявлено на состоявшемся в этот день очередном сходе граждан в защиту сквера.

Согласно закону «Об охране окружающей среды» (№7-ФЗ от 10.01.2002), лесопарковые зеленые пояса — зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, создаются для «реализации права граждан на благоприятную окружающую среду».

Напомним, сквер им. авиаконструктора О.К. Антонова расположен между жилым массивом авиастроителей и самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») и является буферной зеленой зоной, защищающей жилой район от вредного воздействия производства. Жители микрорайона стали еженедельно по четвергам собираться на сходы в защиту сквера после того, как стало известно, что мэрия Ульяновска планирует в сквере вырубку 44 деревьев для реализации «проекта благоустройства». При официальном обследовании деревьев они увидели на эскизах, что в части сквера запланировано строительство четырех МКД. Несмотря на возражения жителей и признание обследования несостоявшимся, порубочный билет был все же выдан 11 апреля, деревья снесены — 14 яблонь, 19 карагачей, два ясеня и около полусотни стволов ивы.

На сходах граждане заявляли, что проект благоустройства (в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», где отбор проектов производится самими гражданами через электронное голосование) нельзя считать законным, поскольку за него никто не голосовал. После обращения жителей глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности действий чиновников, но, как сообщили «Ъ» в СУ СКР, в возбуждении уголовного дела о халатности чиновников отказано.

В конце апреля представители мэрии признали ошибки по проекту благоустройства, заявляя при этом, что планов строительства МКД нет, но жители продолжают настаивать на наличии нарушений, утверждая, что планы застройки существуют: четыре МКД указаны в проектной документации торгов по проекту благоустройства на сайте госзакупок (это действительно так.— “Ъ”).

Именно на этот официальный документ ссылаются жители в своем обращении, отмечая, что, по информации МБУ «Стройзаказчик», «данная концепция была разработана в интересах завода “Авиастар” и строительной компании DARS» (год назад на заседании заксобрания представитель «Авиастара» уже заявлял о намерении предприятия построить МКД в этой зеленой зоне). Также они указали, что «в октябре 2024 года решением Роспотребнадзора были изменены границы санитарно-защитной зоны «Авиастара» с 300 м до 30 м», вследствие чего «территория сквера перестала в ней находиться, а значит, никак не защищена от строительства». Поэтому они считают «крайне важным» включение сквера в состав зеленого пояса, что «обеспечит защиту от возможной застройки и хозяйственной деятельности».

По словам экс-руководителя регионального управления Росприроднадзора, юриста и эколога Александра Каплина, отнесение участка к зеленому поясу действительно «обеспечит правовую защиту от вырубки и застройки», любые изменения в этой зоне потребуют обязательного согласования с региональным минприроды.

В региональном минприроды в беседе с «Ъ» отметили, что шансы на включение сквера в лесопарковый зеленый пояс есть. Согласно процедуре, прописанной в законе «Об охране окружающей среды», обращение должно быть направлено в Общественную палату региона, которая в течение 30 дней должна организовать по этому поводу публичные слушания, их итоги направляются в региональное заксобрание, которое и принимает решение об изменении границ.

Впрочем, предложение жителей могут не принять — согласно закону, с такой инициативой могут выступить органы государственной или муниципальной власти либо некоммерческие организации. Защитники сквера надеются, что мэрия или губернатор отреагируют на их обращение и оформят инициативу. В противном случае жители намерены направить обращение в ОП УО от имени одной из некоммерческих организаций.

В мэрии на запрос «Ъ» о поддержке инициатив жителей не дали определенного ответа, заметив, что «позиция администрации будет сформирована после получения обращения» и «с учетом мнения специалистов».

Оказывающий содействие защитникам сквера независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев, считает, что именно ход процедуры по включению сквера в зеленый пояс покажет, каковы истинные намерения городской и региональной власти по поводу будущего этой зеленой зоны.

Глава профильного комитета регионального заксобрания Вячеслав Ковель сказал «Ъ», что поддерживает желание жителей сохранить зеленую зону. Необходимость перевода сквера Антонова в лесопарковый зеленый пояс для защиты от застройки и вырубки поддержал и председатель комитета по строительству регионального заксобрания Дмитрий Грачев.

Сергей Титов, Ульяновск