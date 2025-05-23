Суд отстранил главу минимущества Приангарья по делу о превышении полномочий

Кировский райсуд Иркутска отстранил от должности министра имущественных отношений Иркутской области Марину Быргазову на период предварительного следствия. Ей вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 268 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Накануне суд избрал ей меру пресечения виде запрета определенных действий. По данным следствия, в декабре 2023 года минимущества Приангарья заключило госконтракты на покупку 21 квартиры в поселке Залари для детей-сирот. В феврале 2024-го приемочная комиссия подготовила заключения о соответствии недвижимости условиям договора.

Глава министерства, считают правоохранители, подписала необходимые документу о приемке, зная, что они не соответствуют требованиям. Главой минимущества Иркутской области Марина Быргузова работала с сентября 2020 года.

Александра Стрелкова