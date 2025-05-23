Прокуратура помогла семье погибшего военного в Сочи получить выплату

Прокуратура Сочи помогла родственникам погибшего участника СВО получить единовременную материальную помощь в размере 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее управление социальной защиты населения города отказало семье в выплате из-за отсутствия у военнослужащего регистрации на территории Краснодарского края. В ходе проверки по обращению членов семьи надзорное ведомство установило, что на момент заключения контракта военнослужащий фактически проживал в Сочи.

Для восстановления прав родственников прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта проживания военнослужащего на территории Краснодарского края. Суд удовлетворил требования, на основании этого решения семье предоставлена положенная выплата.

Мария Удовик