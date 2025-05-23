Поступления по налогу на прибыль в бюджет края за четыре месяца снизились на 7,5%

Минфин Пермского края опубликовал информацию об исполнении консолидированного бюджета региона за четыре месяца 2025 года. Как следует из сообщения, по доходам относительно годового плана он выполнен на 31,9 %, это выше аналогичного показателя 2023 года на 9,4%.

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Общая сумма доходов составила более 98 млрд руб. Основной объем доходов, свыше 48 млрд руб., пришелся на налоговые поступления. Речь идет о налоге на прибыль организаций (21 млрд руб.) и НДФЛ (26 млрд руб.).

Стоит отметить, что поступления по налогу на прибыль сократились почти на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Зато поступления по налогу на доходы физлиц выросли на 13%.

Еще 10,8 млрд руб. региону принесли поступления от налогов на имущество. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 5,5 млрд руб. В качестве безвозмездных поступлений Прикамье получило 11,5 млрд руб., из них 10,1 млрд руб.— поступления из федерального бюджета.

Поступления от имущественных налогов за четыре месяца выросли на 8,5% — до 10,8 млрд руб. Из них больше всего рост показали поступления от земельного налога: в два раза — до 1,4 млрд руб., что составляет 41% от годового плана. Почти в два раза выросли поступления от налога имущественных организаций — 8,7 млрд руб. (49% от годового плана).

Расходы бюджета за четыре месяца 2025 года превысили 100 млрд руб. К плану годовых расходов этот показатель составляет 26% и превышает аналогичный показатель 2024 года на 28%. Дефицит бюджета за квартал составил 2,055 млрд руб. и увеличился на 53% по сравнению с показателем первого квартала (1,3 млрд руб.).