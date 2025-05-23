Финал Кубка Гагарина стал самым просматриваемым спортивным событием на «Кинопоиске»

Финальную серию play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) посмотрели более 730 тыс. подписчиков «Яндекс Плюс». Решающая стадия Кубка Гагарина стала самым популярным спортивным событием в истории спортивного раздела на «Кинопоиске», опередив финалы футбольных чемпионата мира-2022 и чемпионата Европы-2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки команды «Локомотив»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игроки команды «Локомотив»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«17-й сезон КХЛ стал настоящим праздником хоккея! Впечатляющих аудиторных показателей достиг наш стратегический партнер — компания ''Яндекс'', сервисы которого не только показывают трансляции, но и создали целую линейку оригинальных продуктов о хоккее и открыли новый опыт смотрения для болельщиков»,— заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Пресс-служба «Кинопоиска» сообщила, что 869 матчей (включая регулярный чемпионат и play-off) 17-го сезона КХЛ посмотрели 2,2 млн пользователей «Яндекс Плюс». Уточняется, что фактическое число зрителей больше, поскольку к одной подписке можно подключить до трех аккаунтов. Суммарная аудитория с учетом обзоров игр, матчей чемпионата КХЛ 3x3, оригинального контента «Кинопоиска» превысила 3,5 млн подписчиков.

Самым просматриваемым событием стал пятый матч финальной серии между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Его посмотрели 355 тыс. пользователей. «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Таисия Орлова