Инфляция в Японии достигла рекордных 3,5%

В апреле инфляция в Японии составила 3,6% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 23 мая, опубликовало японское статистическое управление. Ключевой индекс потребительских цен, не учитывающий сезонные колебания цен на продукты питания, вырос на 3,6%. Это рекордное повышение более чем за два года — с января 2023-го.

Высокие темпы инфляции в апреле были связаны прежде всего с сильным повышением цен на продукты питания — на 7% за год. Цены на некоторые продукты выросли особенно сильно: так, рис подорожал за год почти вдвое, а шоколад — на 31%. Как отмечает экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону американской компании State Street Global Advisors Кришна Бхимаварапу, «высокая инфляция может снизить потребление и замедлить рост экономики», так что «внезапно риски для (японской.— “Ъ”) экономики стали весьма реальными».

Яна Рождественская