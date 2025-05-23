Сотрудницу фирмы осудят за кражу 538 тыс. при ремонте детсада под Саратовом

Вольский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) в отношении сотрудницы организации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с июля по август позапрошлого года представитель фирмы похитила более 538 тыс. руб. бюджетных средств при исполнении контракта по ремонту кровли в МДОУ «Детский сад № 1 «Звездочка» г. Шиханы. Прокуратура предъявила исковое заявление с целью возмещения причиненного ущерба.

Вольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов