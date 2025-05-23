ЦБ: средняя сумма потребительского займа в МФО выросла на 48%

Банк России проанализировал тенденции на рынке микрофинансовых организаций (МФО) в первом квартале 2025 года. По оценке регулятора, средняя сумма потребительского займа за отчетный период достигла почти 21 тыс. руб. Это на 48% выше показателя 2024-го и на 7% выше четвертого квартала прошлого года. Уточняется, что повышение средней суммы займа во многом зависело от сроков его выдачи. Смещение произошло в сторону года и выше.

С начала 2025 года МФО выдали микрозаймов на 497 млрд руб., что на 1% ниже показателя четвертого квартала 2024-го. Совокупный портфель микрозаймов на конец марта вырос на 9,5%, составив более 680 млрд руб. Гражданам за тот же период МФО выдали 464 млрд рублей. В ЦБ отметили, что в начале года отмечается охлаждение в области потребительских выдач. Прирост составил менее 1%, тогда как в прошлом году средний квартальный темп прироста достигал 17%.

В первом квартале 2025-го сохранился тренд на разделение продуктовой линейки МФО. 27% займов россиян пришлось на онлайн-сегмент при покупке товаров на маркетплейсах и получение POS-займов в торговых точках. Прирост составил 8 процентных пунктов (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Более 60% займов новых клиентов относятся именно к этим финансовым продуктам. Их популярность объясняется доступностью и наличием беспроцентного периода.

Кроме того, около 9% в потребительских выдачах — автозаймы. Их доля выросла в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Это связано с выдачей целевых кредитов на приобретение автомобиля, а также нецелевых потребительских кредитов под залог транспортного средства.

Подробности — в материале «Ъ» «У займов не выдался квартал».