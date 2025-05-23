Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по экосбору
Татарстан вошел в десятку российских регионов с наибольшими поступлениями экосбора в 2025 году. Общая сумма, собранная по стране, составила рекордные 19,7 млрд руб. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на Невском международном экологическом конгрессе, передает ТАСС.
Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по экосбору
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По словам госпожи Радионовой, рост сбора в 2,8 раза по сравнению с запланированными 7 млрд руб. стал возможен благодаря запуску реестра официальных утилизаторов. Ранее на этом рынке активно использовались поддельные документы об утилизации, которые сейчас перестали работать.
В список регионов с наибольшей суммой поступлений, помимо Татарстана, вошли Москва, Московская, Ленинградская, Рязанская, Новосибирская и Тульская области, а также Санкт-Петербург, Башкирия и Липецкая область.
Экологический сбор — платеж, который обязаны перечислять в федеральный бюджет производители и импортеры товаров и упаковки, если не утилизируют отходы самостоятельно. Большинство компаний не располагают собственной инфраструктурой для утилизации, поэтому передают эту обязанность государству, оплачивая экосбор.