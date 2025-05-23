Татарстан вошел в десятку российских регионов с наибольшими поступлениями экосбора в 2025 году. Общая сумма, собранная по стране, составила рекордные 19,7 млрд руб. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на Невском международном экологическом конгрессе, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по экосбору

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по экосбору

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам госпожи Радионовой, рост сбора в 2,8 раза по сравнению с запланированными 7 млрд руб. стал возможен благодаря запуску реестра официальных утилизаторов. Ранее на этом рынке активно использовались поддельные документы об утилизации, которые сейчас перестали работать.

В список регионов с наибольшей суммой поступлений, помимо Татарстана, вошли Москва, Московская, Ленинградская, Рязанская, Новосибирская и Тульская области, а также Санкт-Петербург, Башкирия и Липецкая область.

Экологический сбор — платеж, который обязаны перечислять в федеральный бюджет производители и импортеры товаров и упаковки, если не утилизируют отходы самостоятельно. Большинство компаний не располагают собственной инфраструктурой для утилизации, поэтому передают эту обязанность государству, оплачивая экосбор.

Анар Зейналов