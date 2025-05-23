Бывший бухгалтер МВД Ессентуков осуждена за хищение 2,5 млн рублей

Бывший главный бухгалтер отдела МВД Ессентуков приговорена к 1,6 года колонии за присвоение более 2,5 млн руб. и служебный подлог. Об этом сообщили в СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По материалам дела, с 2022 по 2024 год сотрудница получила более 2,5 млн руб. для зачисления в кассу отдела полиции. Вместо этого она присвоила деньги, составив фиктивные бухгалтерские документы.

Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и пяти эпизодам ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Дополнительно с осужденной взыскан материальный ущерб в полном объеме в пользу отдела МВД по Ессентукам. Приговор пока не вступил в законную силу.

Николай Аксенов