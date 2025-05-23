Три сарапульчанки предстанут перед судом за организацию борделя в сауне

Окончено расследование уголовного дела трех сарапульчанок, обвиняемых в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 66-летняя фигурантка организовала занятие проституцией в собственной сауне. С двумя администраторами 1964 г.р. и 1968 г.р. она подыскивала клиентам проституток для оказания интимных услуг и предоставляла помещение в период с 2019-го по 2024 годы.

Деятельность обвиняемых пресекли в октябре 2024 года. Уголовное дело направлено в Сарапульский горсуд.