Двух магнитогорцев осудили условно за хищения при подключении школ к интернету

Правобережный районный суд Магнитогорска признал двух представителей коммерческих организаций виновными в мошенническом хищении бюджетных средств при реализации национального проекта «Цифровая экономика», а также в легализации добытых преступным путем денег и неправомерном использовании электронных средств платежей (ч. 4. ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Они приговорены к семи и пяти годам лишения свободы условно с испытательными сроками пять и четыре года, со штрафами 800 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Преступление в октябре 2022 года выявили сотрудники УФСБ вместе со службой безопасности АО «ЭР-Телеком холдинг». Тогда были задержаны три представителя коммерческих организаций. Суд и следствие установили, что группа лиц, вступив в сговор, при исполнении ранее заключенных контрактов с Минцифры РФ по подключению социальных объектов Челябинской области к сети «Интернет», внесли заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ. Таким образом сообщники похитили более 43 млн руб., выделенных из федерального бюджета реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».

Уголовное дело расследовало Четвертое следственное управление ГСУ СК России. Фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд также наложил на них обязательство в возмещении ущерба в размере 43 млн руб. до истечения испытательного срока, в противном случае условное лишение свободы заменят на реальное.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году был осужден третий фигурант этого уголовного дела. Центральный районный суд Челябинска приговорил к четырем года условно бывшего технического руководителя проекта отдела реализации проекта «Цифровая страна» «ЭР-Телеком холдинг» Сергея Догадина.