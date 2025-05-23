В Марий Эл завершено расследование дела о мошенничестве при строительстве школьного интерната. Директор подрядной организации обвиняется в хищении более 5 млн руб из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл директора стройфирмы подозревают в хищении 5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл директора стройфирмы подозревают в хищении 5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2021 году фирма, возглавляемая обвиняемым, заключила контракт с администрацией одного из районов республики на строительство интерната с пищеблоком для Юксарской школы. По завершении работ директор предоставил фиктивные акты, в которых были завышены объемы работ и стоимость материалов. На основании этих документов фирма получила из бюджета свыше 5 млн руб, которые директор использовал по собственному усмотрению.

Суд по ходатайству следователя арестовал имущество обвиняемого на сумму более 6 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Анар Зейналов