20 млн рублей южноуральцы вернули с оплаты коммунальных услуг

В Челябинской области действует акция, в рамках которой южноуральцы могут вернуть часть денежных средств с оплаты коммунальных услуг. За пять месяцев предложением воспользовались более 81 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт»

Фото: пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт» пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт»

Фото: пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт»

Кешбэк в размере 3% можно получить при оплате коммунальных услуг, выставленных в единой квитанции. Для этого нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru и оплачивать услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в сервисах Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт». Кешбэк начисляется в течение минуты на банковский счет, с которого была совершена оплата. Сумма кешбэка на период действия акции не ограничена. Произвести оплату можно в личном кабинете на сайте или мобильном приложении «Уралэнергосбыт» и ЕРЦ «Уралэнергосбыт», а также при оплате через инфомат в офисах компании.

«Хочу подчеркнуть, что для нас важно создавать комфортные условия для клиентов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать оплату коммунальных услуг удобной и выгодной. Одной из таких возможностей является действующая программа кешбэка при оплате через наши сервисы и СБП. Это отличный способ сэкономить семейный бюджет и сделать процесс оплаты более простым и выгодным», — отметила заместитель исполнительного директора ЕРЦ «Уралэнергосбыт» Анастасия Карякина.

Условия акции действуют до 23:59:59 30 июня 2025 года по московскому времени.

Организатор акции: АО «НСПК». Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте: vamprivet.ru.

ООО «Уралэнергосбыт»