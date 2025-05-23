Более 100 пешеходов пострадали в ДТП на дорогах Удмуртии в январе-апреле

За январь-апрель на дорогах Удмуртии произошло 105 ДТП, в которых сбивали пешеходов: девять человек погибли и 101 житель получили различные травмы. Это стало известно на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Асабаин, Вконтакте Фото: Игорь Асабаин, Вконтакте

«В Ижевске особую тревогу вызывает пешеходный переход на ул. 10 лет Октября, где зарегистрировано несколько наездов. Для решения проблемы необходимо строительство надземного перехода»,— указано в сообщении.

В этом году на территории региона установят 47 пешеходных дорожек и подходов к переходам, 80 «лежачих полицейских» возле образовательных учреждений, а также модернизируют 43 остановки общественного транспорта. «Предусмотрен монтаж пешеходных ограждений на 11 участках и удерживающего барьерного ограждения по краю проезжей части на четырех участках»,— добавили в пресс-службе властей.

Также на заседании обсудили безопасность пассажирских и школьных перевозок. По итогам четырех месяцев в республике зафиксировали четыре ДТП, в которых виновниками были водители пассажирского транспорта: четыре человека получили травмы, один — погиб.

Сотрудники ГАИ осмотрели 2,9 тыс. автобусов во время надзора. За различные нарушения к административной ответственности привлекли 270 водителей пассажирского транспорта и 80 должностных лиц. Инспекторы выявили более 300 единиц транспорта с неисправностями, угрожающими безопасности.

В январе-апреле проверили техническое состояние 1,5 тыс. автобусов. Установленным требованиям соответствовали почти 1,2 тыс. 341 автобус не допустили к выходу на маршруты.