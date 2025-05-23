Кипрская компания не смогла отменить взыскание € 10 млн в пользу «Ильюшин финанс»

9-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу кипрской Cyprus Aircraft Leasing 2 (CAL2) на решение арбитражного суда Москвы о взыскании с нее € 9,9 млн (893 млн руб. по курсу ЦБ на 22 мая) в пользу лизинговой компании АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в «Ростех»). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Решение первой инстанции оставлено в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

ИФК заявила требования к CAL2 в марте 2024 года, в апреле иск был принят к производству. Заявитель также требовал расторжения двух договоров, заключенных с ответчиком в 2021 году, и взыскания с него 212 тыс. руб. госпошлины. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В конце 2023 года ИФК подавала в арбитражный суд Москвы иск к Airbus Canada Limited Partnership — совместному предприятию Airbus и Bombardier, отвечающему за выпуск узкофюзеляжных пассажирских самолетов Airbus A220. В апреле 2024-го суд решил взыскать с ответчика 2,3 млрд руб. в пользу заявителя. Жалоб впоследствии не поступало.

До февраля 2024 года компания «Ильюшин Финанс Ко» была зарегистрирована в Воронеже. Затем она «переехала» в Ульяновск.

Алина Морозова