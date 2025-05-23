Для кота Бурака из Турции ищут комфортное место в Новороссийске

Транспортная группа FESCO продолжает оформление документов для кота по кличке Бурак, обнаруженного на борту одного из своих судов, прибывшего в порт Новороссийска из Стамбула. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в компании, животное с 12 марта находится в таможенной зоне и пока не может покинуть ее без необходимых разрешений, предусмотренных действующим законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

В FESCO уточнили, что кот прошел два этапа вакцинации, находится под опекой сотрудников компании и обеспечен всем необходимым. Сейчас ведется работа по получению ветеринарного сертификата и согласованию с Россельхознадзором для законного перемещения животного за пределы порта. Параллельно, при участии зооволонтеров города, подбирается место, где кот сможет продолжить восстановление в более комфортных условиях.

Вячеслав Рыжков