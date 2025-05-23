Ульяновца отправили в колонию на 23 года за убийство в «ГАЗели» под Саратовом

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 38-летнего уроженца Ульяновской области по уголовному делу об убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант в полном объеме признал вину. По решению суда он получил 23 года исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось, 16 апреля минувшего года фигурант три раза ударил ножом мужчину в область груди в «ГАЗели» близ села Междуречье Вольского района. Тот скончался на месте.

Далее фигурант похитил мобильный телефон погибшего и его 300 тыс. руб. Также он уничтожил машину путем поджога. Материальный ущерб оценили на сумму более 442 тыс. руб.

Павел Фролов