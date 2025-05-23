Победитель торгов на ремонт водовода в Коркино подал жалобу на заказчика

Управление ФАС РФ по Челябинской области приняло к рассмотрению жалобу ООО «Подземные коммуникации», ставшего победителем аукциона на ремонт водовода от регионального центра до Коркино. Подрядчик хочет оспорить решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа в заключении контракта. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Итоги аукциона были подведены 25 апреля. Заказчиком является управление капитального строительства Коркинского округа. Начальная цена контракта превысила 694 млн руб. ООО «Подземные коммуникации» стало победителем аукциона с ценовым предложением в 619,1 млн руб.

Однако 14 мая на сайте госзакупок был размещен протокол, в котором заказчик заявил об уклонении подрядчика от заключения контракта. Как следует из документа, ООО «Подземные коммуникации» необходимо обеспечить исполнение договора, заплатив 208,2 млн руб. Подрядчик 13 мая разместил соответствующее платежное поручение. Однако, по словам заказчика, документ не подтверждает списание средств, которые в тот день так и не поступили. В связи с этим «Подземные коммуникации» включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с доводами администрации Коркинского округа. В жалобе подрядчик указал, что средства по платежному поручению могли быть зачислены заказчику до конца 15 мая. Кроме того, представители организации отметили, что предприняли ряд действий для исполнения контракта — уже заключены договоры на поставку необходимого оборудования и строительных материалов.

УФАС приняло жалобу к рассмотрению 20 мая.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», управление капитального строительства администрации Коркинского муниципального округа искало подрядчика для ремонта трех участков водовода, пролегающего от Шершневского водохранилища до улицы Деповской в Коркино. Изначально итоги определения подрядчика должны были подвести 10 апреля, однако перед этим на аукцион пожаловался один из участников аукциона — ООО «Промтехнологии». Он заявил, что конкурсная комиссия ошибочно отклонила заявку компании на участие в торгах из-за отсутствия информации об опыте работы. При этом документы, подтверждающие факт строительства объектов газификации, были предоставлены. Жалоба была признана обоснованной. Аукционной комиссии нужно было заново рассмотреть заявки участников. Администрация Коркинского округа также получила предписание.