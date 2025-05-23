На модернизацию светофоров в Нижнем Новгороде направят 365 млн рублей

В Нижнем Новгороде с начала года модернизировали семь светофорных объектов. Еще семь модернизируют до конца года. По данным городской администрации, также до конца года в городе установят шесть новых светофоров. На выполнение этих работ МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (МБУ СМЭУ) получило из городского бюджета 365 млн. руб., сообщил директор учреждения Николай Мамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его данным, новые светофоры планируют установить на улицах Героя Рябцева у дома №32, Героя Шнитникова у дома №10, а также на перекрестках улицы Аркадия Гайдара с улицам Патриотов и Отрадной. Также новые светофоры появятся на улицах Энгельса у дома №3 и Вождей Революции у дома №29.

Модернизируют светофоры на участках улиц Культуры, Новикова-Прибоя, Кирова и Комсомольской. В рамках программы «Чистое небо» уже проведены работы на четырех объектах: ул. Должанская – Ярмарочный проезд, ул. Совнаркомовская – ул. Мурашкинская, и в двух местах на ул. Совнаркомовская.

Также на заседании комиссии по транспорту и дорожному хозяйству обсудили возможные меры по увеличению трафика на проспекте Гагарина. Зампред гордумы Николай Сатаев отметил, что он встречает на пути «от Щербинок до кремля 50 светофоров», что существенно снижает скорость передвижения на дороге. Он предложил включить в бюджет проектирование надземного перехода в Щербинках. Депутаты решили совместно с чиновниками начать проработку вопроса о строительстве надземных переходов по проспекту Гагарина.

В Нижнем Новгороде сейчас действует интеллектуальная система управления дорожным движением (АСУДД), которая в режиме реального времени контролирует 199 светофоров города, управляемых через беспроводные каналы связи GSM.

Анастасия Титова