Жителей ряда сибирских регионов предупредили о непогоде в предстоящие выходные

Непогода обрушится на Красноярский край 24-25 мая. Об этом его жителей предупредило главное управление МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в наиболее густонаселенных центральных и южных районах края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град. Скорость ветра может временами превышать 25 м/с.

В соседней Республике Хакасия также в эти дни ожидаются ливни и грозы со шквалистым усилением ветра. При этом температура воздуха 24 мая может достигать плюс 35 градусов.

Штормовое предупреждение объявлено в Томске. По данным мэрии, 24 мая и в ночь на 25-е в городе ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни и град.

Валерий Лавский