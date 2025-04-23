«Сибирь» возобновила рейсы из Новосибирска в Махачкалу

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») 26 апреля откроет прямое авиасообщение между Новосибирском и Махачкалой (Республика Дагестан). Первый месяц перелеты будут выполняться два раза в неделю, с 26 мая будет запущен дополнительный рейс, а с 28 июня воздушное сообщение между городами станет ежедневным.

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«Рейсы из Толмачево в Махачкалу возобновляются в рамках развития нашей полетной программы на Северный Кавказ»,— объяснил директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800, Airbus A321 и A320. Время в пути составит около 4,5 часов.

Как писал «Ъ-Сибирь», S7 Airlines с 25 апреля возобновит прямое авиасообщение между Новосибирском и Калининградом.

По итогам 2024 года объем перевозок пассажиров авиакомпании «Сибирь» снизился на 19%, до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть перевозчика вошли почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления.

Михаил Кичанов