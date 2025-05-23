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Жители Новороссийска услышали громкий звук

Жители Новороссийска услышали звук, похожий на взрыв. Как сообщили в пресс-службе мэрии, разрушений в городе нет.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По сообщениям из соцсетей, громкий звук примерно в этот же промежуток времени слышали также в Краснодаре, Крымске, Славянске-на-Кубани. Telegram-каналы, оповещающие о воздушной опасности, об угрозах не сообщали.

Ранее жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 23 мая. Они пройдут в акватории морского порта в период с 11:00 до 13:00.

Алена Воробьева

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