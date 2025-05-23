В Челябинской области объем выдачи автокредитов снизился на 49%

В апреле жители Челябинской области взяли автокредиты на общую сумму 2,7 млрд руб. Это на 48,9% меньше, чем в апреле 2024 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Объем одобренных займов на покупку машины по всей России в прошлом месяце составил 100,6 млрд руб., снизившись за год на 49%. Самое сильное сокращение выдачи автокредитов зафиксировано в Красноярском крае (-58,4%), в Тульской (-56%), Ростовской (-54,2%), Омской (-53,9%) и Новосибирской (-53,7%) областях. При этом в топ регионов по объему автокредитов попали Москва (9,31 млрд руб.), Московская область (8,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (5,7 млрд руб.), Краснодарский край (5 млрд руб.) и Республика Татарстан (4,8 млрд руб.).

Виталина Ярховска