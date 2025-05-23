Совладельцем Таганрогского зернового терминала стал собственник Railgo

Собственник перевозчика нефтеналивных грузов Railgo Рахман Халилов стал совладельцем ООО «Евразия Трейдинг», контролирующей Таганрогский зерновой терминал. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До середины 2024 года терминал принадлежал структурам бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Александра Раппопорта. Летом прошлого года актив за 3,5 млрд руб. выкупил Илья Желнов. Сейчас ему принадлежит напрямую и через ООО «Евразия-Логистика» 60% компании, контролирующей терминал. Рахман Халилов, сын бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендера Халилова, получил 30%, собственником еще 10% стал Роман Курдюмов — член правления Railgo.

Мощность Таганрогского зернового терминала составляет 1,2 млн тонн зерна в год. В 2021 году компания оценивала свою долю перевалки зерновых среди малых портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) примерно в 19%. В первом квартале 2025 года на фоне общего сокращения зернового экспорта терминал отгрузил 76,8 тыс. тонн зерна, что на 70,5% меньше, чем годом ранее.

Кристина Федичкина