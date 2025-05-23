Директором департамента региональной безопасности Югры стал Сергей Шпанов

Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югры) возглавил Сергей Шпанов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

«Уверен, опыт работы в органах государственной безопасности позволит Сергею Сергеевичу эффективно исполнять обязанности в вопросах гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами»,— написал господин Кухарук.

Ранее департамент региональной безопасности возглавлял вице-губернатор Алексей Золотухин. В отставку он ушел в ходе обновления правительства Югры после избрания губернатором региона Руслана Кухарука.

Сергей Шпанов родился в Тольятти, окончил «Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева», пишет «Комсомольская правда». По данным портала, раньше он работал в УФСБ по Самарской области, имеет опыт работы в антитеррористической комиссии при правительстве Югры.

Анна Капустина