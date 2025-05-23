Дмитрий Артюхов: реконструкция аэропорта Салехарда стартует в начале 2026 года

Работы по реконструкции аэропорта в Салехарде начнутся в первом квартале 2026 года, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) со ссылкой на губернатора Дмитрий Артюхова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект обновленного аэропорта

Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Проект обновленного аэропорта

Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, в ходе которой они обсудили модернизацию аэропорта. Господин Артюхов добавил, что разработан мастер-план развития аэропорта, а проектирование уже началось.

Напомним, концессионное соглашение по модернизации аэропорта Салехарда было подписано в декабре 2023 года с компанией ООО «Новапорт-Проект», размер инвестиций составит более 19 млрд руб. По данным Минтранса, обновленный аэропорт должен открыться в 2028 году.

В рамках проекта планируется построить новый аэровокзал с сохранением существующего — для него проведут реконструкцию. Общая площадь аэропорта после всех работ увеличится с 4,5 тыс. кв. м до 13 тыс. кв. м, а пропускная способность вырастет в три раза — до 600 пассажиров в час. Изменения также внесут на территориях привокзальной площади и объектов аэродрома. После реконструкции аэропорт сможет расширить географию полетов.

Ирина Пичурина