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Ярославские детские загородные лагеря получили паспорта безопасности

В Ярославской области все загородные лагеря, включенные в перечень территорий детского отдыха, получили паспорта пожарной безопасности. Об этом сообщили в областном правительстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 16 лагерях были проведены работы по обновлению защитных минерализованных полос. В семи лагерях сформированы добровольные пожарные дружины.

«В лагерях продолжается подготовка к летней детской оздоровительной кампании, ведутся работы по выполнению предписаний контрольных органов. Перед открытием лагерей проводятся проверки систем противопожарной защиты»,— прокомментировала начальник управления по социальной и демографической политике правительства Марина Башмашникова.

Уточняется, что в прошлом году ни в одном детском загородном лагере не произошло пожара.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году два детских лагеря —им. Горького и «Чайка» — перейдут на круглогодичный режим работы.

Алла Чижова

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